Inter, Milinkovic-Savic il colpo per il sorpasso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aspettando la semifinale di lunedì Conte e la dirigenza programmano. già la prossima stagione: sperando in una Juve in fase di ristrutturazione. Leggi su quotidiano

C’è un doppio obiettivo all’orizzonte. Uno vicino, l’Europa League, il trofeo da poter alzare nove anni dopo l’ultima affermazione dell’Inter (Coppa Italia 2011). Uno più lontano, ma non troppo, perch ...

Lazio, Immobile: "Rinnovo e rimango a vita. David Silva? Lo aspettiamo a braccia aperte"

"Rinnovo del contratto? Sto aspettando che mi chiamino. Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio". Parola di Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A 2019/2020 con 36 reti, numeri che gli han ...

