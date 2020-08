Il Libano alla mercé di Francia e Turchia: «Per Macron è ancora un quartiere francese in Medio Oriente» – L’intervista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dimenticato dall’occidente, ma radicato nella memoria turca. Cent’anni fa – il 10 agosto del 1920 – le potenze vincitrici della prima guerra mondiale, Italia, Francia, Regno Unito e Giappone si riunirono in un piccolo paesino francese per stipulare quello che sarebbe stato poi conosciuto come il Trattato di Sèvres. Attorno a un tavolo smembrarono l’Impero Ottomano e consegnarono i suoi territori a potenze mandatarie, aprendo la strada alla costruzione di un nuovo Medio Oriente. Al Libano – così come alla Siria – toccò il mandato della Francia. La visita lo scorso 6 agosto del presidente francese Emmanuel Macron a Beirut sul luogo del disastro – dopo ... Leggi su open.online

“È vero che la corruzione è radicata in tutti i gangli dello Stato, ma io mi sono reso conto che in realtà, qui, la corruzione è più grande dello stesso Stato. Che Dio benedica il Libano“, ha detto, a ...

Libano rimasto senza governo, luce e farina, ricostruzione di Beirut lunga e difficile

Il premier Hassan Diab ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Michel Aoun, lunedì sera. Già si erano dimessi numerosi ministri, tra cui quello delle Finanze. Annunciando il passo indiet ...

