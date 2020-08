Barcellona, un positivo al Covid-19: non fa parte del gruppo Champions. Il comunicato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un calciatore del Barcellona è stato trovato positivo al Coronavirus. Non fa parte, tuttavia, della squadra che in questi giorni sta disputando la Champions. Leggi su 90min

SkySport : Barcellona, positivo al coronavirus un giocatore rimasto in Spagna - repubblica : Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona. Nessun rischio per la Champions [aggiornamento delle 11:37] - Sport_Mediaset : Un positivo al Covid al #Barcellona: non fa parte del gruppo #Champions. E' uno dei nove giocatori che hanno inizia… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Un calciatore del #Barcellona positivo al #coronavirus: non fa parte dei convocati per la #Final8 di #ChampionsLeague https… - infoitsport : Barcellona: un tesserato positivo al coronavirus -