Il labirinto del fauno: stasera su Rai Movie in seconda serata il film di Guillermo del Toro (Di martedì 11 agosto 2020) stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 00:50, va in onda Il labirinto del fauno, film scritto e diretto nel 2006 da Guillermo del Toro, vincitore di 3 premi Oscar. In onda stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 00:50, c'è Il labirinto del fauno, film diretto nel 2006 da Guillermo del Toro, con Ivana Baquero e Doug Jones. Il labirinto del fauno è ambientato nella Spagna del 1944. Durante l'avanzata di Franco la giovane vedova Carmen raggiunge il nuovo compagno Vidal, capitano dell'esercito, con la figlia dodicenne Ofelia.

L’ultimo anno in Ferrari sembra un labirinto senza uscita per Sebastian Vettel, intrappolato da una SF1000 con cui non riesce proprio a trovare il feeling giusto. Dopo il sesto posto raggiunto in Ungh ...

