Traffico Roma del 10-08-2020 ore 16:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane tratto chiuso per incidente sulla via Pontina tra via di Decima e Tor de’ Cenci in direzione di Roma proseguono i lavori sulla A24 Roma-l’aquila-teramo l’autostrada lo ricordiamo è parzialmente chiusa in direzione di Roma a partire da Roma Est Traffico deviato sulla complanare fino a Viale Togliatti dove c’è l’uscita obbligatoria chiuso anche il tratto tra la tangenziale est e via Filippo Fiorentini in questo caso nelle due direzioni sulla ... Leggi su romadailynews

PLRomaCapitale : #traffico #Roma A24 Tratto Urbano - #Incidente altezza Svincolo Di Via Fiorentini in direzione Gra - LuceverdeRoma : ?? #Incidente Diramazione #Roma Sud CODE tra il casello roma sud e Monteporzio Catone direzione autostrada A1 Coin… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma SR148 Pontina - #Incidente altezza Incrocio Via Decima-Castel Porziano (direzione Rm) - romadailynews : Traffico Roma del 10-08-2020 ore 17:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma Via Flaminia - #Incidente altezza Circonvallazione Settentrionale -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Terni: fermati in autostrada con 90 chili di droga nel portabagagli

Viaggiavano sull’A1 in direzione Roma su una Porsche Macan con un carico di 90 chili di hashish. Alcuni giorni fa, durante un controllo, 2 uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia strada ...

Civate, inaugurato il nuovo ponte di Isella: “Simbolo di unione e speranza”

Applausi e un minuto di silenzio per l’ex sindaco Mauri e il civatese Claudio Bertini, unica vittima del crollo del ponte di Annone CIVATE – La frazione di Isella e Civate sono finalmente riunite. A q ...

Viaggiavano sull’A1 in direzione Roma su una Porsche Macan con un carico di 90 chili di hashish. Alcuni giorni fa, durante un controllo, 2 uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia strada ...Applausi e un minuto di silenzio per l’ex sindaco Mauri e il civatese Claudio Bertini, unica vittima del crollo del ponte di Annone CIVATE – La frazione di Isella e Civate sono finalmente riunite. A q ...