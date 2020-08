Solenghi: “La volta che Franca Valeri diresse Charlie Chaplin…” (Di lunedì 10 agosto 2020) La grandezza di Franca Valeri si riassume nella sua straordinaria umanità: così l'ha voluta ricordare il suo amico e collega Tullio Solenghi venuto a salutarla alla camera ardente allestita al Teatro Argentina di Roma. L'attore ha raccontato un aneddoto esilarante sulla grande attrice milanese: "Come durante una serata d'onore a Parigi negli anni '50, c'era il teatro dei Gobbi a Parigi, e lei entusiasmò un'attrice della Comédie Française che per l'ultima serata la convocò sul palco insieme a Lawrence Olivier, Edith Piaf e Charlie Chaplin. E Charlie Chaplin, visto che lei sapeva il francese le chiese."Ma come faccio a entrare?". E lei, lo consigliò e gli disse: "Be' entra col tuo passettino da Charlot, col bastoncino e vedrai che viene giù il ... Leggi su ilfogliettone

Davide38555648 : #sorelleallimite A me i dialoghi tra queste due..mi fanno ricordare il trio marchesini-solenghi-lopez che facevano… - Affaritaliani : Solenghi: 'La volta che Franca Valeri diresse Charlie Chaplin...' - G_B0TTAZZI : @MilaSpicola @GiacomoRisitano @elevisconti Alle 14657esima puntata della telenovelas del trio solenghi Marchesini L… - NuovaScintilla : RT @agensir: #PonteGenova. Tullio Solenghi (attore): “grande rispetto per le vittime e orgoglio per la ricostruzione” - UMBERTOALF : @Manubonc Tullio Solenghi genovese stava appunto dicendo che nella parola RICOSRTUITO la particella ri- dice tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Solenghi “La Dl semplificazioni: Conte, 'ricostruzioni più semplici ma senza consumo suolo' Affaritaliani.it