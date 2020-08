Salvini: "Azzolina calamità naturale. Felice se Giorgia sale. Più che centrodestra ora siamo il fronte dei produttori" (Di lunedì 10 agosto 2020) Su Libero di questa mattina c'è un'intervista realizzata dal direttore Pietro Senaldi al leader della Lega Matteo Salvini, il quale, ovviamente, coglie l'occasione di parlare con la "stampa amica" per sparare a zero sul governo Conte e lanciare messaggi ai suoi alleati. L'ex ministro dell'Interno commenta:"Il governo giallorosso è stato inconcludente e disastroso sotto tutti i punti di vista ed è la riprova che avevo ragione io, con i grillini non si va da nessuna parte, e tantomeno con il Pd o Renzi"Infatti Salvini rivendica di aver fatto bene a far cadere il governo gialloverde e si dice convinto di tornare al voto già nel 2021 e non nel 2022, perché saranno gli stessi italiani, l'opinione pubblica, a far cadere l'attuale esecutivo. Quando gli viene chiesto se incita alla rivolta di piazza, Salvini ... Leggi su blogo

