Piacenza, si tuffa nel Po e salva il suo cane: l’uomo muore in ospedale (Di lunedì 10 agosto 2020) A Piacenza, nelle acque del Po, un uomo si tuffa per salvare il suo cane dell’annegamento: dopo pochi minuti muore in ospedale. A volte la vita gioca brutti scherzi. Ci si lancia per apportare un salvataggio in extremis e si rischia di non tornare più in vita. Purtroppo è la storia di oggi, di un uomo che, per provare a salvare il suo cane da un quasi certo annegamento, ha poi perso la propria vita. Il fatto è accaduto a Piacenza, esattamente nelle acque del Po. Il cane, come lo fanno in tanti durante la stagione estiva, si era lanciato nel fiume con la voglia di giocare in acqua. Una corrente, un mulinello, un imprevisto e il cucciolo non tornava più sulla terra ferma. ... Leggi su bloglive

