Giulia De Lellis: il messaggio della sorella a Iannone, ed è subito bufera (Di lunedì 10 agosto 2020) Perché Veronica De Lellis, sorella di Giulia, è finita nella bufera? Cosa ha fatto di così grave? La questione è legata ad Andrea Iannone. Veronica infatti… Andrea Iannone è una presenza davvero ancora importante nella famiglia De Lellis. Il centauro, ricorderete, era stato fidanzato con Giulia De Lellis per diversi mesi: una storia importante, seria, con tanti progetti per il futuro. La convivenza a Lugano, andata in portoArticolo completo: Giulia De Lellis: il messaggio della sorella a Iannone, ed è subito bufera dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : La cugina di Andrea Damante si sposa, il gesto di Giulia De Lellis spiazza tutti (FOTO) - Notiziedi_it : Andrea Damante ad un evento di famiglia senza Giulia De Lellis - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante: l'indizio che potrebbe smentire la crisi - infoitcultura : Giulia De Lellis: il messaggio a sorpresa della sorella per Iannone - ninakreuz : Ho cercato le storie del compleanno della nipote di Giulia De Lellis per vedere se aveva superato quella del figlio… -