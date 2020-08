ANSA: Genoa, c’è l’offerta di una cordata guidata da Radrizzani (Di lunedì 10 agosto 2020) Come apprende l’ANSA, una cordata italiana guidata da Andrea Radrizzani – proprietario del Leeds United – e Matteo Manfredi ha formulato un’offerta di acquisto per il Genoa indirizzata al numero uno del Grifone, Enrico Preziosi. La cordata è diretta dalla Gestio Capital di Manfredi con sede legale a Londra insieme a una quota minoritaria della Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani. I contatti informali – fa sapere l’ANSA – erano già stati affrontati nelle scorse settimane dopo la salvezza del Genoa raggiunta nel finale di stagione. La volontà adesso è quella di definire il tutto entro la prima parte della nuova stagione con Preziosi che nelle scorse ... Leggi su alfredopedulla

