Repubblica Ceca, incendio in un condominio: 11 morti, tra cui 3 bimbi (Di domenica 9 agosto 2020) Undici persone sono morte nell'incendio divampato in un condominio a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Tra le vittime, tre sono bambini. Il governatore della ... Leggi su tgcom24.mediaset

