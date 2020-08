PulledOver, diciassettenne del New Jersey crea l’app contro la polizia violenta (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo i frequenti casi di comportamenti violenti da parte della polizia americana, un diciassettenne del New Jersey ha creato l’app PulledOver per avvertire i soccorsi. “Pull over” in inglese è un termine che significa, fra le altre cose, “fermato dalla polizia”. E la polizia in America non è nuova alle accuse di comportamenti intolleranti, xenofobici e razzisti. Dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, è cresciuto il numero di segnalazioni di episodi di violenza a danni di persone di colore o immigrate per mano della polizia americana. Oggi però con PullOver le vittime di poliziotti violenti avranno un’opportunità in più per difendersi e avvertire i ... Leggi su nonsolo.tv

