Juve, a tutto Pirlo (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus : l'ex regista dei bianconeri e della nazionale sostituisce Maurizio Sarri , esonerato ieri dopo l'eliminazione dalla Champions League contro ... Leggi su corrieredellosport

