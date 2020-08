Il retroscena: Gattuso-De Laurentiis, vertice domani alle 13. Gli scenari (Di domenica 9 agosto 2020) Rino Gattuso incontrerà domani Aurelio De Laurentiis: l’appuntamento è stato fissato a Capri con inizio alle 13. All’ordine del giorno, evidentemente, il prolungamento del contratto che ora è in scadenza nel 2021. De Laurentiis farà le sue proposte a Gattuso, soddisfatto dopo una stagione che il tecnico calabrese gli ha rimesso in piedi malgrado il fallimento di Ancelotti nella prima parte di stagione. De Laurentiis proporrà altri due anni di contratto a Gattuso, con possibili clausole e penali. E su questo argomento ci saranno attente riflessioni da parte dello stesso Gattuso. Dovrà essere un confronto tale da soddisfare entrambi le parti: De Laurentiis vuole le ... Leggi su alfredopedulla

Dopo l'eliminazione dalla Champions League il Napoli vuole subito pianificare la nuova stagione che è già alle porte. Il primo tassello è il rinnovo di Rino Gattuso che, secondo quanto riporta sul suo ...Gennaro Gattuso non nasconde il rammarico per l'eliminazione del suo Napoli agli ottavi di finale di Champions. Dopo il 3-1 incassato dal Barcellona sono tanti i rimpianti del mister azzurro, per una ...