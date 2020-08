Silverstone, lampo di Bottas: il finlandese in pole position (Di sabato 8 agosto 2020) Nel GP di Silverstone sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole position, beffato il compagno di squadra Hamilton. Male ancora la Ferrari Un lampo in extremis regala a Valtteri Bottas la pole position nel GP di Silverstone. Battuto per pochi centesimi il compagno di squadra e padrone di casa Lewis Hamilton. Ancora un sabato da incubo per la Ferrari con Leclerc ottavo e Vettel addirittura dodicesimo. Q1 – Tutto secondo le attese nella prima sessione di qualifiche con le Mercedes che hanno un passo diverso rispetto a tutti gli avversari e piazzano Bottas e Hamilton nelle prime due posizioni. In affanno le Ferrari, eliminati Raikkonen, Giovinazzi, Latifi, Magnussen e Kvyat. Q2 – Il copione si ripete ... Leggi su zon

A Silverstone è andata in archivio la terza sessione di prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario, ultimo atto prima delle qualifiche che si disputeranno sabato pomeriggio. Ecco cos’è accaduto ...

A Silverstone nel pomeriggio odierno è andata in scena la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario di Formula 1. Il meteo è diverso rispetto alla mattinata, poiché il cie ...

