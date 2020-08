Maria De Filippi dalla parte di Antonella Elia | La verità dietro Temptation Island (Di sabato 8 agosto 2020) Maria De Filippi intervistata dal settimanale Gente racconta quello che realmente pensa di Antonella Elia e del suo comportamento avuto a Temptation Island. La conduttrice infatti la difende a spada tratta e lancia delle importanti affermazioni nei suoi confronti. Antonella Elia è stata una delle più grandi protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La showgirl infatti, ha avuto un falò di confronto accesissimo con il suo compagno Pietro Delle Piane che, all’interno del villaggio dei fidanzati, ha deciso di baciare una single. La loro storia d’amore sembrava infatti completamente finita ma le ultime indiscrezioni li rivedono nuovamente insieme. La conduttrice Mediaset ... Leggi su giornal

Sashka1001 : Maria de Filippi-'Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: 'Cosa stai combinando?' E lui confessò. De Martino e Be… - CheDonnait : #MariaDeFilippi si sbilancia per la prima volta su #TemptationIsland: da #AntonellaElia fino alla prossima edizione… - PieroMazzer : #Mario Mario De Filippi, in arte #mariadefilippi Maria (Chernobyl, 26 aprile 1946), è una famosa conduttrice transe… - novelladonelli : Maria De Filippi senza filtri: 'Stefano De Martino ne ha combinate anche a me'.....tuta per te la notizia ???????? ?… - infoitcultura : Temptation Island, la rivelazione di Maria De Filippi: 'Antonella Elia perdonerà Pietro Delle Piane' -