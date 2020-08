Lazio, Simone Inzaghi nuovamente papà: è nato il piccolo Andrea (Di sabato 8 agosto 2020) Fiocco azzurro in casa Simone Inzaghi: la moglie Gaia ha infatti dato alla luce il piccolo Andrea. E’ stata proprio la compagna del tecnico della Lazio a condividere questa gioia postando una foto su Instagram, accompagnata dalla descrizione: “L’emozione non ha voce, benvenuto Andrea“. Nello scatto è presente anche l’altro figlio Lorenzo. Non c’è invece Tommaso, nato da una precedente reLazione con Alessia Marcuzzi. View this post on Instagram L’emozione non ha voce …. #benvenutoAndrea grazie al mio team incredibile vi voglio bene @valetestes❤️❤️ … Luca Cipriano & ... Leggi su sportface

