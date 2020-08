“I Never Loved A Man” è un manuale di musica dell’anima firmato Aretha Franklin (Di sabato 8 agosto 2020) «Quando abbiamo registrato questo disco c’era sempre una reazione che non cambiava mai: ogni volta che Aretha cominciava una canzone, i musicisti scuotevano la testa in meraviglia. Dopo correvano in regia per risentirla. Produttori, tecnici, musicisti, eravamo tutti incantati dalla purezza di tono, il feeling ispirato e la sua dinamica senza pari». Lo scrive sulle note di copertina di “I Never Loved A Man (The Way I Love You)” Jerry Wexler, il produttore e co-titolare della Atlantic che quella voce ha rincorso, e quell’album voluto, con tutte le sue forze. Fino ad allora, Aretha Franklin, 24enne, aveva incantato tutti ma non era riuscita a sfondare veramente. Non erano mai arrivate quelle hit che la facessero diventare una star. Possibile? Sì, e da ben sei ... Leggi su linkiesta

«Quando abbiamo registrato questo disco c’era sempre una reazione che non cambiava mai: ogni volta che Aretha cominciava una canzone, i musicisti scuotevano la testa in meraviglia. Dopo correvano in r ...

I NEVER LOVED A MAN THE WAY I LOVE YOU

Predestinata alla gloria e all’infelicità, Aretha nasce nel 1942, seconda figlia del reverendo C.L. Franklin, pezzo grosso della musica sacra afroamericana noto come l’uomo “con la voce da un milione ...

