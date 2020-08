Ermal Meta nuova fidanzata: chi è Chiara Sturdà (Di sabato 8 agosto 2020) Ermal Meta nuova fidanzata: Chiara Sturdà occupa un posto speciale nel cuore del cantante albanese naturalizzato italiano. A più di due anni dalla sofferta rottura con colei che fu la sua compagna per 9 lunghi anni, Silvia Notargiacomo, il cantante torna a sorridere. Ermal Meta nuova fidanzata: chi è Chiara Sturdà Ermal e Silvia erano stati insieme per circa 10 anni. Il cantante aveva detto al riguardo: “Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due”. E a stento trattenne le lacrime quando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, gli venne rivolta qualche domanda al riguardo. Oggi ... Leggi su urbanpost

Sul main stage di Otranto saliranno Piero Pelù, Nek, Fedez, Bugo, Ermal Meta, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Mr Rain. Ci saranno inoltre: Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandr ...

Fedez,. Cara,. The Kolors,. Baby K,. Annalisa,. Fred De Palma,. Nek,. Boomdabash e Alessandra Amoroso,. Piero Pelù,. Anna,. Rocco Hunt,. Bugo e Ermal Meta,. Shade,. Francesco Renga,. Mr Rain. Per esse ...

