Perde una gamba per salvare l' amica | lei fa partire una raccolta fondi

Una raccolta fondi per aiutare Giulia Moscariello, la ragazza di 18 anni di Cava de' Tirreni, rimasta vittima giorni fa di un incidente stradale, che le è costato l'amputazione di una gamba.

Forestale – De Domenico: "Misure a tutela della sicurezza sul lavoro nell'Area metropolitana di Messina"

L’ennesima tragedia sul lavoro nella nostra città, nella quale ha perso la vita un operaio forestale di 67 anni, impegnato nelle attività di spegnimento di un incendio -afferma in una nota il deputato ...

Rosanna Lambertucci: “Ho avuto cinque aborti. Mia figlia Elisa è morta pochi giorni dopo la nascita”

Un dramma affrontato quando aveva solo 19 anni quello che Rosanna Lambertucci ha raccontato a Pierluigi Diaco nel corso dell’ultima puntata di Io e Te. La giornalista, noto volto della Rai, è tornata ...

