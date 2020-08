Incidente aereo in India: velivolo si schianta durante atterraggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Incidente aereo India Un volo aereo Air India Express con 191 passeggeri a bordo provenienti da Dubai è uscito fuori pista all’aeroporto internazionale di Calicut in Kerala, nel sud dell’India. Le prime immagini diffuse dai media mostrano l’areo spezzato in due. L’Incidente è avvenuto durante una fitta pioggia che ha colpito la zona dell’aeroporto. Vigili … Leggi su periodicodaily

ilpost : Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - SkyTG24 : India, aereo passeggeri si schianta in fase di atterraggio: si temono vittime - SM_Difesa : I Caschi Blu della missione in #Libano hanno commemorato i 5 peacekeeper caduti nell’incidente aereo del 6 agosto 1… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #India, incidente aereo in Kerala, almeno due morti. Il velivolo proveniva da Dubai, fuori pista probabilmente per le pio… - infoitinterno : India, aereo passeggeri si schianta durante atterraggio: i primi video dal luogo dell’incidente -