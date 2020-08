Diletta Leotta e Daniele Scardina: pace mancata…per ora! (Di venerdì 7 agosto 2020) Continuano i gossip sulla presunta fine della storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, i due nelle ultime settimane hanno tolto lo scettro di coppia dei pettegolezzi dell’estate a Belen Rodriguez e Stefano de Martino conquistando le prime pagine della cronaca rosa. Diletta ha rivelato in una recente intervista di non voler commentare cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale, riguarda la sua privacy e non può diventare argomento di conversazione. In queste ore i due sono ancora nell’occhio dei paparazzi che non possono perdere l’occasione di comprendere cosa sta veramente succedendo fra il pugile e la giornalista di Dazn. Diletta come documentato anche d’alcune immagini social che hanno incantato i followers si trova in Sardegna con delle ... Leggi su quotidianpost

