Covid: “State attenti, siete il veicolo principale del contagio”, l’appello di Speranza ai giovani (Di venerdì 7 agosto 2020) “E’ vero che l’Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini”, ha affermato non senza preoccupazione il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal quotidiano La Stampa. Contagi, Speranza: “giovani, ora voi contagiate” Quindi Speranza si è rivolto direttamente ai giovanissimi, spiegando: “Voglio lanciare un appello ai giovani. In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ai ragazzi dico: state ... Leggi su italiasera

