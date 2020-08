“Covid: nei bambini i contagi sono aumentati di 7 volte”, l’allarme Oms che alcuni ‘condanneranno’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Urge premettere che l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una sorta di ‘catalizzatore’ di notizie ed informazioni di notizie mediche e scientifiche, che poi assembla e ordina attraverso un suo centro studi. Ed ancora, l’Oms si propone di rappresentare soprattutto i paesi in difficoltà, dove purtroppo la scarsità dell’indisponibilità economica si traduce in un’assistenza medico-sanitaria approssimativa e spesso inesistente. L’Oms nasce con finalità democratiche ed altruistiche Non a caso infatti l’Oms nasce per volontà dell’Onu nell’aprile del 1946 – dalle macerie di un confitto mondiale devastante – e nel 1948 la sua sede viene spostata a Ginevra, in Svizzera, a testimonianza della sua totale neutralità rispetto agli eventi. Questo perché le ... Leggi su italiasera

Avvenire_Nei : Covid. Ad Alzano e Nembro gli esperti chiesero la «zona rossa». Ma nessuno li ascoltò - Adnkronos : Covid, Oms: 'Casi in aumento fra giovani, 7 volte di più nei bimbi' - Avvenire_Nei : #Inail Sono 51.363 i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all'Inail dall'inizio dell'epidemia con 276 casi mort… - CISLAbruzzoMoli : RT @CislNazionale: ???Tutto su #modello730, salute e #sicurezza nei luoghi di #lavoro post #covid, canone di locazione, tutela del consumato… - solourlare : poi ceh raga io sono una di quelle schinfignose che fanno il possibile per non toccare nulla nei luoghi pubblici, s… -