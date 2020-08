Bernard Stiegler, la tecnologia è il cuore del filosofo (Di sabato 8 agosto 2020) Bernard Stiegler è stato uno dei maggiori filosofi contemporanei: ad annunciare la sua scomparsa il 6 agosto scorso è stato il Collège international de philosophie. Aveva solo sessantotto anni. Ha scritto più di trenta libri sulla tecnologia come centro pulsante della filosofia, che, però, ha inteso non come una disciplina teorica solo per addetti ai lavori, ma come una prassi per la trasformazione rivoluzionaria della società. Alcuni di questi testi sono stati tradotti in italiano. Tra i più recenti: La … Continua L'articolo Bernard Stiegler, la tecnologia è il cuore del filosofo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Bernard Stiegler è stato uno dei maggiori filosofi contemporanei: ad annunciare la sua scomparsa il 6 agosto scorso è stato il Collège international de philosophie. Aveva solo sessantotto anni. Ha scr ...

