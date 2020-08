Temptation Island, in fiamme il villaggio: lettera minatoria e attrezzatura Mediaset distrutta (Di giovedì 6 agosto 2020) È di origine dolosa l’incendio che mercoledì 5 agosto è divampato all’interno dell’Is Morus Realis, il resort a 4 stelle a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, in Sardegna, famoso per essere il set delle registrazioni di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia (in passato anche da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura) in onda ogni estate su Canale 5. Ieri sera la sala operativa 115 del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell’albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all’interno nella sala congressi che ha interessato anche una veranda e ... Leggi su caffeinamagazine

