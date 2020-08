Marco Liorni festeggia 55 anni: la sorpresa a Reazione a Catena (Di giovedì 6 agosto 2020) Marco Liorni compie oggi 55 anni e sono tantissimi i fan che fanno gli auguri a uno dei volti più amati della Rai. Il conduttore è stato al timone di programmi di attualità sempre molto seguiti e ha accompagnato i telespettatori durante l’emergenza coronavirus. Anche Reazione a Catena, che Marco Liorni conduce dallo scorso anno, ha deciso di mostrargli il suo affetto. Tanti auguri a Marco Liorni Il conduttore ha condiviso nelle Storie di Instagram gli omaggi dei tanti fan che gli hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. Tra questi anche colleghi con cui Marco Liorni ha lavorato in radio ed ex concorrenti di Reazione a ... Leggi su thesocialpost

ApuntoM : Oggi è il compleanno di Marco Liorni! 55 anni #reazioneacatena - fanpage : Auguri Marco #Liorni - CamilloDiFabio : #reazioneacatena Marco Liorni rassegnati sei stonato come un... Marco Liorni - solari_stefania : @debora_ergas @marcoliorni Anch’io auguro a Marco Liorni un mondo di successo fortuna ed ogni bene perché li merita tutti!!!! Auguri di ??. - Charlot23778197 : @SeravalleSergio @marcoliorni Mi associo...tanti tanti auguri a Marco Liorni?????????? Buona giornata Sergio???? -

Hanno scelto di rischiare al gioco finale nella puntata di Reazione a catena di oggi, giovedì 6 agosto 2020, i campioni in carica (Ritentacoli), rifiutando quindi di acquistare il terzo elemento. Tutt ...Marco Liorni compie 55 anni. Il conduttore, nato il 6 agosto del 1965 a Roma, si è imposto negli ultimi anni come un volto simbolo della Rai, accompagnando i telespettatori di Rai1 in diverse fasce de ...