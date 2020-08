Juventus, Sarri: “Calma e lucidità contro il Lione. Su Dybala…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Vigilia importantissima per la Juventus di Sarri che venerdì a Torino ospiterà il Lione. La missione dei bianconeri è quella di ribaltare l'1-o incassato all'andata e proseguire verso le Final8 di Lisbona.LE PAROLE DI Sarricaption id="attachment 986677" align="alignnone" width="300" Sarri (Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Per passare il turno serve Una grande prestazione. Il Lione si è evoluta a livello difensivo, ha grande solidità da quanto si è messa a tre. E' una partita difficile da affrontare con calma e lucidità. Ronaldo? Si sta allenando in maniera giusta, ieri gli ho visto fare in allenamento un goal dalla bellezza unica. Mi pare si stia approcciando nel modo giusto". Riguardo alle ... Leggi su itasportpress

