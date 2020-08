Il Cts dice no alla riapertura degli stadi: “Scelta ancora prematura” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 10 agosto entrerà in vigore il nuovo Dpcm del governo. Il Corriere della Sera ne dà alcune anticipazioni. Gli allentamenti sono pochissimi. Resta l’obbligo di distanza di un metro tra le persone sui mezzi di trasporto (tranne gli aerei). Via libera per le crociere da ferragosto, ma con regole diverse rispetto a prima della pandemia. “Non potranno esserci assembramenti nelle sale comuni, le regole di bar, ristoranti, sale da gioco dovranno essere uguali a quelle dei locali che si trovano a terra. Limiti vengono posti alle escursioni e in alcuni casi potrebbe essere chiesta la misurazione della febbre”. Resteranno chiuse le discoteche. I rischi sono troppo alti, come dichiarato ieri dal Premier Conte. E lo stesso discorso riguarda il ritorno dei tifosi allo stadio. Al momento un’ipotesi esclusa dal Comitato Tecnico Scientifico, che ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Cts dice no alla riapertura degli stadi: “Scelta ancora prematura” Sul CorSera le preoccupazioni degli scienziat… - Stefano53273236 : RT @valy_s: #COVID19 Si dice che protestare non serva.. Ma io non credo proprio sia vero.. Ed infatti... Io governo si “arrende” e comunica… - MariangelaErcu4 : RT @valy_s: #COVID19 Si dice che protestare non serva.. Ma io non credo proprio sia vero.. Ed infatti... Io governo si “arrende” e comunica… - saggiadecisione : Una piccola annotazione. Uno dei membri del Comitato Scientifico della #FondazioneEinaudi è #nientepopòdimeno che i… - PolAlberto : RT @valy_s: #COVID19 Si dice che protestare non serva.. Ma io non credo proprio sia vero.. Ed infatti... Io governo si “arrende” e comunica… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts dice Raddoppiano i contagi, il Cts dice sì al distanziamento sui treni Giornale di Brescia "Tolto il segreto sui verbali del Comitato tecnico scientifico"

"I nostri avvocati hanno ricevuto la comunicazione da parte del governo della desecretazione dei verbali del Cts. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata la presidenza del Consiglio". Su Twitter la ...

Coronavirus, casi raddoppiati ma nessun incubo lockdown: no alle discoteche al chiuso, distanza sui treni

Mentre i nuovi contagi da Coronavirus raddoppiano e la Lombardia torna ad avere numeri preoccupanti con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico (Cts) è orientato a confermare la d ...

"I nostri avvocati hanno ricevuto la comunicazione da parte del governo della desecretazione dei verbali del Cts. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata la presidenza del Consiglio". Su Twitter la ...Mentre i nuovi contagi da Coronavirus raddoppiano e la Lombardia torna ad avere numeri preoccupanti con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico (Cts) è orientato a confermare la d ...