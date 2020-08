Gazzetta: i numeri del Report parlano di un calcio che corre (Di giovedì 6 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport riporta un po’ di cifre del Reportcalcio presentato ieri dalla Figc e sviluppato con Arel ePwC relativo al 2019, l’anno prima del Covid. Come era facile immaginare il calcio correva, molto più del Pil dell’intero Paese, scrive la Gazzetta 1.362.993 tesserati (quasi settemila in più rispetto alla precedente stagione), 571.865 partite l’anno (una ogni 55 secondi!). Colpisce anche il dato dei campi omologati: in un anno siamo passati da 12.415 a ben 14.008. Da record i ricavi (3,8 miliardi, più 8.5 per cento): avanzano le voci commerciali, sponsor e marketing, diminuiscono le plusvalenze, si arresta la crescita del numero degli spettatori. Due le criticità segnalate, la prima riguarda gli impianti sportivi hanno ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta numeri Ibra re! A Kessie non basta il gran finale. Quanti dolori sulla destra... Bennacer il più nervoso La Gazzetta dello Sport Coronavirus, Fauci: "Siamo i peggiori, i numeri non mentono" - Video

L'idea di Gattuso per placare l'ira di Messi: tre azzurri circonderanno la Pulce

Per fermare Lionel Messi, il calciatore più forte al mondo e il pericolo numero uno nel match contro il Barcellona, Rino Gattuso sta studiando un piano ad hoc. Come riportato da La Gazzetta dello Spor ...

Per fermare Lionel Messi, il calciatore più forte al mondo e il pericolo numero uno nel match contro il Barcellona, Rino Gattuso sta studiando un piano ad hoc. Come riportato da La Gazzetta dello Spor ...