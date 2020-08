Covid in Pignasecca: “Non c’è nessun focolaio” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non c’è nessun focolaio in Pignasecca”. È quanto affermato dal presidente della Municipalità II, Francesco Chirico che denuncia la diffusione di fake news riguardanti la condizione dei contagi nella zona del quartiere di Montecalvario. Chirico esordisce raccontando di due donne positive: “In questi giorni ho letto e sentito di un focolaio in Pignasecca. Non è assolutamente vero e vi spiego. È risultata positiva la compagna di un collaboratore del fruttivendolo Frungillo. La compagna, non il dipendente che è stato messo in quarantena dalla stessa azienda. Ciò accadeva più di 15 giorni fa. Un altro caso raccontato è quello della sig.ra Coppola dell’omonimo panificio. La signora per sue ragioni in ... Leggi su anteprima24

