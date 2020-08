Calcio:playoff B;1 turno a preparatore Frosinone Vaccariello (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - Un turno di squalifica al preparatore tecnico del Frosinone Francesco Vaccariello "per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento provocatorio ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Divertente l'idea #playoff perché, oh, alla fine mescoliamo un po' le carte e magari vince 'la sorpresa'. Ma per l… - capuanogio : La #SerieA e la riforma che viene da Marte (come qualche presidente) - Sport_Mediaset : #DeLaurentiis: 'Lavoriamo per i playoff per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni'.… - ossobuco20111 : 3-2 al Cittadella, Frosinone in semifinale Playoff - TgrVeneto : Un gol nel recupero dei tempi supplementari condanna il #Cittadella all'eliminazione. Una grande delusione dopo l'e… -