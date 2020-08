Ufficiale: Mauro Meluso non sarà più il ds del Lecce (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ U.S.Lecce comunica l’interruzione del rapporto contrattuale con il ds Mauro Meluso, ringraziandolo per il grande lavoro svolto nelle ultime 4 stagioni. L'articolo Ufficiale: Mauro Meluso non sarà più il ds del Lecce proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Lecce si prepara al prossimo campionato da giocare in Serie B e inizia a ufficializzare alcuni cambiamenti. Il club ha infatti emanato un comunicato sul suo sito “L’Unione Sportiva Lecce comunica l ...

In attesa di scoprire il futuro di Liverani, in casa Lecce arriva l’ufficialità di un addio all’interno dello staff: comunicato ufficiale della società Il Lecce dopo l’amara retrocessione all’ultima g ...

