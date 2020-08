Taglio parlamentari, l'uovo di Zingaretti (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’apertura di Matteo Renzi al Tg1 - “Noi siamo sempre stati per il maggioritario, poi se altri vogliono il proporzionale discutiamo” - intorbidisce per qualche ora le già mosse acque in cui nuota l’accoppiata referendum costituzionale-legge elettorale. Ma ben presto si capisce che niente è cambiato ai fini dell’appello di Nicola Zingaretti che vorrebbe addirittura approvare il proporzionale in un ramo del Parlamento entro il 20 settembre, data della consultazione referendaria.Resta una tempistica impossibile, e il segretario Dem se ne rende benissimo conto. A quel punto, in tarda mattinata, dalle parti della segreteria Pd comincia a nascere un’ipotesi “più ampia” da proporre ai renziani per uscire dal guado. Ovvero, muoversi sugli altri contrappesi al Taglio di deputati e senatori. Non ... Leggi su huffingtonpost

TNannicini : Sul #referendum siamo di fronte a un paradosso: i fautori del sì al taglio dei parlamentari chiedono un voto non su… - bobogiac : “Così NO a questo taglio dei parlamentari” perché riduce il diritto di rappresentanza, aumentando il potere di poch… - giorgio_gori : La posizione ufficiale del mio partito, il #Pd, è che il sì al taglio dei parlamentari chiede il rispetto dell’acco… - NetracerRob : RT @GNina97: @luigidimaio Taglio dei parlamentari eletti dal popolo per poi istituire task force di gente votata da nessuno. #IoVotoNO - MaxLandra : RT @Affaritaliani: Di Maio: 'No al taglio dei parlamentari? Strano, in Aula hanno tutti votato sì' -