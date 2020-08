Statua della Madonna “lacrima” sangue. Stupore in Puglia, ma per i fedeli non ci sono dubbi. Cosa è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Qualcuno grida “al miracolo” qualcun altro invece pensa già al complotto. Qualsiasi sia la causa scatenante è mistero in piazza Paolino Arnesano a Carmiano. Una “lacrima” rossa, che a tutti gli effetti potrebbe sembrare una goccia di sangue, è scesa lieve sul viso della Statua della Madonnina sita in piazza Paolino Arnesano, a Carmiano. La Statua della Madonna è stata eretta di recente nella piazzetta, un’effigie per commemorare il bombardamento del 3 settembre 1943. Un attacco cui Carmiano, paese mariano, venne miracolosamente risparmiato. Come tutte le notizie plasmate nei paesi, quella della “lacrima di sangue” si è propagata a Carmiano in tempi ... Leggi su caffeinamagazine

_Carabinieri_ : Identificato dai #Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa (TV) il turista austriaco che, lo scorso 31 luglio… - carmelitadurso : Ieri un turista ha frantumato tre dita della statua di Paolina Bonaparte realizzata da Antonio #Canova nell’Ottocen… - Agenzia_Dire : A #Carmiano, provincia di #Lecce, i fedeli si radunano per la presunta lacrimazione di un statua sacra. - ArciAtea : La statua della Madonna 'lacrima'. Mistero e tanta fede a Carmiano: Fedeli raccolti in preghiera - sagnaefagioli : RT @Bradipo639: È incredibile, riescono a fare victim blaming pure per il coglione che ha rovinato il gesso originale della statua del Cano… -