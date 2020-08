Sindacati, 18 settembre in piazza per chiedere proroga blocco licenziamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) In una nota pubblicata nella giornata di oggi, i sindacato hanno annunciato una manifestazione per chiedere una proroga del blocco licenziamenti. In una nota congiunta, i segretari di Cigl, Cisl e Uil hanno comunicato di aver indetto una manifestazione che si terrà il 18 settembre per chiedere al governo la proroga del blocco licenziamenti. Una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

