Supercoppa basket 2020 | definiti i gironi e le date della competizione

La Assemblea della Lega basket Serie A ha ha definito la sede della Final Four di Supercoppa che si disputerà alla Virtus Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre in collaborazione con Bologna Fiere. La Supercoppa inizierà il 27 agosto con 4 gironi da 4 squadre con partite di andata e ritorno. Accedono alla Final Four le prime classificate di ogni girone. Questa la composizione dei gironi: Girone A: basket Brescia Leonessa, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù. Girone B: Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana. Girone C: Umana Reyer Venezia, Aquila basket Trento, Universo Treviso basket e Pallacanestro

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa basket Basket, pronta la Supercoppa: derby d'estate per la Openjobmetis Varesenews L'ala lituana Bendzius sbarca nell'Isola e raggiunge la Dinamo a Olbia

Uno straniero in più al Geovillage di Olbia, dove il Banco di Sardegna inizia oggi la seconda settimana di preparazione alla stagione che si aprirà il 29 agosto con la Supercoppa Italiana. È sbarcato ...

Basket. Virtus Bologna, al via la pre-stagione. Adams e Weems ancora in isolamento

Ricomincia a correre, la Virtus. Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 agosto, all’Arcoveggio, i bianconeri avvieranno la loro prestagione che poi vivrà più avanti i dieci giorni di ritiro – dal 14 al 24 – ...

