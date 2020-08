Salvini ridicolizza i contestatori: «Sfigatelli, andate a cantare “Bella Ciao” al Festival» (Di martedì 4 agosto 2020) Sempre la stessa storia. Anche a Ventimiglia arriva Matteo Salvini. In piazza lo aspettano centinaia di persone per ascoltarlo. Poi c’è il solito, immancabile gruppetto di contestatori. La regia di sinistra è uguale, come uguali sono gli atteggiamenti e le “cantate” a squarciagola prese dal repertorio rosso. Salvini e i contestatori rossi Il comizio del leader della Lega è in sostegno alla candidatura di Giovanni Toti. A settembre un voto impegnativo, che dovrebbe disegnare un nuovo quadro in molte regioni italiane. E questo ai cosiddetti “democratici” – come amano definirsi – mette particolarmente paura. La sconfitta di Pd e M5S segnerebbe la fine di un’ammucchiata indigesta. Lo sparuto gruppo di “kompagni” Ecco quindi i soliti ... Leggi su secoloditalia

CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Salvini ridicolizza i contestatori: «Sfigatelli, andate a cantare “Bella Ciao” al Festival» - SecolodItalia1 : Salvini ridicolizza i contestatori: «Sfigatelli, andate a cantare “Bella Ciao” al Festival» - EmyRoyaleagle : RT @iolanda_pitti: ??Il presidente tedesco ridicolizza Zingaretti e complici. Ecco Steinmeier, che trascorre le sue vacanze in Alto Adige, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ridicolizza Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono... Secolo d'Italia La Bestia ridicolizza Conte per aver suonato insieme a dei ragazzi autistici, Fiorella Mannoia: "Miserabili"

La Bestia di Salvini sta raggiungendo livelli di bassezza mai visti prima: è riuscita a far passare la partecipazione del Governo a una manifestazione sotto Montecitorio insieme a PizzAut, l'associazi ...

Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni»

Una figuraccia dopo l’altra. Danilo Toninelli sta diventando il bersaglio preferito del web, travolto da ironie e sfottò. Ma anche del mondo politico e giornalistico, che lo smaschera di volta in volt ...

La Bestia di Salvini sta raggiungendo livelli di bassezza mai visti prima: è riuscita a far passare la partecipazione del Governo a una manifestazione sotto Montecitorio insieme a PizzAut, l'associazi ...Una figuraccia dopo l’altra. Danilo Toninelli sta diventando il bersaglio preferito del web, travolto da ironie e sfottò. Ma anche del mondo politico e giornalistico, che lo smaschera di volta in volt ...