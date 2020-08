Napoli, proseguono gli allenamenti verso Barcellona: terapie per Insigne (Di martedì 4 agosto 2020) Prosegue la marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante per la stagione del Napoli con il ritorno degli ottavi di Champions in programma sabato prossimo alle 21:00 al Camp Nou di Barcellona. Stamane la squadra allenata da Gattuso ha affrontato una seduta al Training Center con tanto di sessione con riscaldamento a secco seguito da lavoro atletico finalizzato alla velocità, in chiusura esercitazioni tattiche e partitina a campo ridotto. Ancora out dal gruppo capitan Lorenzo Insigne, per lui terapie. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Napoli proseguono Clandestini a bordo, nave bloccata nel porto di Napoli fino ai test Covid Il Mattino Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno: terapie per Lorenzo Insigne

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno ... Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Prosegue il lavoro di Gattuso in vista della super sfida degli ottavi ...

Bari, una panchina per 4: Vivarini in pole position

Vincenzo Vivarini 55% - La volontà di Luigi De Laurentiis è proseguire con il tecnico abruzzese rispettando ... Gaetano Auteri 25% - Non è un mistero: piace all’entourage che tra Napoli e Bari si ...

