COVID-19 e scuola, le linee guida per la fascia 0-6 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le linee guida complete per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia da 0 a 6 anni.Il documento, consultabile a questo indirizzo, fornisce tutte le indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.È prevista la suddivisione dei bimbi in gruppi/sezioni stabili, organizzati in modo da essere identificabili, "con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con ... Leggi su blogo

viverecamerino : A Camerino si lavora per il ritorno a scuola: 'Tutte le aule saranno adeguate alle linee guida contro il Covid' - hurree16 : RT @ilriformista: #Scuola, le linee guida anti-#covid: niente mascherine e misurazione febbre per i bimbi da 0 a 6 anni - rosatoeu : Scuola e Covid, approvate le linee guida da 0 a 6 anni per riaprire nidi e materne. Gruppi stabili, misure di igien… - FrancescaTGI : RT @danieledann1: ?? #Scuola: Approvate linee guida per gli alunni fino a 6 anni. #Mascherina solo per il personale. @Emergenza24 #breaking… - polisblogit : COVID-19 e scuola, le linee guida per la fascia 0-6 anni -

Ultime Notizie dalla rete : COVID scuola Scuola e Covid, approvate le linee guida da 0 a 6 anni per riaprire nidi e materne la Repubblica 50 anni di Regioni a statuto ordinario: Vettorato al Quirinale

Il vicepresidente Vettorato ha partecipato oggi (4 agosto) a Roma alla festa per i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario. Nel pomeriggio l'incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella. Scuol ...

Coronavirus, in Sicilia nuovo aumento dei contagi: 10 casi in 24 ore

alle linee guida per la ripresa post Coronavirus delle attività educative per i bambini fino ai sei anni. Si tratta del cocumento di indirizzo e orientamento stilato ad hoc per le scuole dell’infanzia ...

Il vicepresidente Vettorato ha partecipato oggi (4 agosto) a Roma alla festa per i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario. Nel pomeriggio l'incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella. Scuol ...alle linee guida per la ripresa post Coronavirus delle attività educative per i bambini fino ai sei anni. Si tratta del cocumento di indirizzo e orientamento stilato ad hoc per le scuole dell’infanzia ...