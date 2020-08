Coronavirus, positivo un giocatore del Modena, è asintomatico (Di martedì 4 agosto 2020) Modena - Il Modena calcio, squadra che milita nel campionato di Serie C ha comunicatoche, a seguito degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa dell'attività, dopo il secondo tampone un ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - LegaSalvini : Palermo, immigrato positivo al coronavirus e in quarantena fugge dall'hotel: rischio-contagio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Positivo un giocatore del Modena, atleta asintomatico in isolamento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Positivo un giocatore del Modena, atleta asintomatico in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus: c'è un nuovo caso positivo. E' una donna romena Il Messaggero Coronavirus: tutti negativi i tamponi effettuati in Basilicata nella giornata di lunedì

La task force regionale comunica che nella giornata di lunedì 3 agosto sono stati processati 226 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i ...

Coronavirus: salgono a 3 i contagi sull'isola di Carloforte

(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - Altri due casi di Covid-19 a Carloforte, l'isola sulla costa sud occidentale ... Si tratta di due giovani risultati positivi al tampone . E c'è un collegamento, ha spiegato ...

