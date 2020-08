Sané al Bayern Monaco fa felice anche… lo Schalke 04 (Di lunedì 3 agosto 2020) L'affare che ha portato Leroy Sané al Bayern Monaco dal Manchester City è stato senza dubbio tra i colpi dell'estate 2020. Il tedesco, da tempo corteggiato dal club di Monaco di Baviera, si è finalmente unito ai campioni di Germania. Massima gioia per Lewandowski e compagni, ma anche per... lo Schalke 04.Sané al Bayern Monaco fa felice lo Schalke 04caption id="attachment 995981" align="alignnone" width="687" Sané (getty images)/captionArrivato al Bayern Monaco per una cifra di circa 50 milioni di euro, Leroy Sané fa felice anche il suo primo club professionistico ovvero lo Schalke 04. Secondo quanto riporta Kiecker, ci sarebbe gloria anche per i ... Leggi su itasportpress

