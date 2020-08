Indiscrezioni su Stefano de Martino, chi è la misteriosa donna in sua compagnia? (Di lunedì 3 agosto 2020) La fine della storia tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez è sicuramente la protagonista di questa estate caratterizzata, come da copione, da nuovi amori e presunti addi come quello tra Giulia de Lellis e Andrea Damante. L’ex ballerino d‘Amici bersagliato dai paparazzi e da rumors continui sostiene d’essere molto provato dalla fine della sua relazione con la showgirl argentina ma questo non gli impedisce di trascorrere le sue vacanze con serenità magari a pochi passi dall’ex. Dopo flirt vari tra cui quello con Alessia Marcuzzi, per molti causa principale della rottura con Belen, Stefano si è sempre detto single e non interessato, almeno per il momento a un nuovo amore. Così dopo il non flirt con Marianna Rodriguez smentito dalla stessa ex isolana oggi a De ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Indiscrezioni su Stefano de Martino, chi è la misteriosa donna in sua compagnia? -

Ultime Notizie dalla rete : Indiscrezioni Stefano Made in Sud, indiscrezioni-Rai: fatto fuori Stefano De Martino? Dai piani alti... Liberoquotidiano.it Made in Sud, indiscrezioni-Rai: fatto fuori Stefano De Martino? Dai piani alti...

Cala il sipario sulla stagione di Made in Sud, il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta su Rai 2. L'ultima puntata lo scorso lunedì, un mix di repliche dei migliori momenti della st ...

Belen Rodriguez risponde a Stefano De Martino: “Vieni con me”? [IL POST]

Belen Rodriguez e Stefano De Martino comunicano ancora tramite post su Instagram. La ex coppia è al centro di rumour e scoop da diverso tempo, soprattutto dovuto al polverone post lockdown in cui sono ...

Cala il sipario sulla stagione di Made in Sud, il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta su Rai 2. L'ultima puntata lo scorso lunedì, un mix di repliche dei migliori momenti della st ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino comunicano ancora tramite post su Instagram. La ex coppia è al centro di rumour e scoop da diverso tempo, soprattutto dovuto al polverone post lockdown in cui sono ...