Il CTS e la stretta sul distanziamento negli aerei (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico, come anticipato ieri dal Messaggero, dopo le polemiche sui convogli dell’alta velocità a capienza dimezzata e soprattutto dopo il pressing dei ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza, giovedì si riunirà «per uniformare le regole su tutto il territorio nazionale e per tutti i mezzi di trasporto». Come trapela da fonti vicine al Cts, la discussione si concentrerà non solo sui treni ma anche sulle norme che riguardano gli aerei. «Fino a questo momento c’è stata confusione» ammettono. Sul tavolo finiranno però tutte le varie misure anti-contagio. Quelle che, tra una proroga ed un’ordinanza, nel corso degli ultimi mesi si sono stratificate creando anche situazioni paradossali. Posti dimezzati sui treni dell’alta velocità ma convogli regionali ... Leggi su nextquotidiano

rebeccalandi88 : Virus e distanziamento sugli aerei, il Cts è pronto alla stretta: uniformare le norme - infoitinterno : Virus e distanziamento sugli aerei, il Cts è pronto alla stretta: uniformare le norme -