Formula 1, Wolff mette le cose in chiaro: “nessun Mondiale ha meno valore di un altro, anche se più corto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Mondiale sicuramente diverso dagli altri, ma non per questo meno importante e meno prestigioso. Toto Wolff mette le cose in chiaro nei confronti di chi indica questo campionato di Formula 1 non al livello di quelli precedenti, solo perché più corto. Foto Getty / Rudy CarezzevoliInterrogato dalla BBC, il team principal della Mercedes ha ammesso: “non credo che nessun campionato abbia meno valore di un altro. Si può sostenere che un campionato più corto significa meno errori e meno gare in cui non riesci a arrivare al traguardo. Per noi e sicuramente per gli addetti ai lavori sportivi, è prezioso come qualsiasi ... Leggi su sportfair

Sino a che punto sia lecito copiare in F1 lo spiegheranno i tecnici federali nelle prossime ore. Il «compito in classe» è quello della Racing Point: una macchina identica alla Mercedes 2019, «ricalcat ...

