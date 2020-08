Sean Penn si è sposato per la terza volta? Matrimonio segreto, chi è lei (Di domenica 2 agosto 2020) La notizia ancora non si diffonde a macchia d’olio in Italia ma all’estero ne stanno parlando da un po’ di ore: pare che Sean Penn si sia sposato in gran segreto con Leila George, ventottenne che – come forse saprete – sta con lui dal 2016. Un rapporto solido dunque per una coppia che stando … L'articolo Sean Penn si è sposato per la terza volta? Matrimonio segreto, chi è lei proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

