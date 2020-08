Porto Leon debutta con l’EP “Fantasmi del passato” (Di domenica 2 agosto 2020) Porto Leon debutta con l’EP “Fantasmi del passato”: un viaggio musicale sfrontato e affascinante, sfrecciando con personalità fra rock, (brit) pop e trap Fuori il primo EP di Filippo Pasqualini, in arte Porto Leon. Intitolato Fantasmi del passato, l’esordio discografico pubblicato da Sbaglio Dischi e prodotto da Sante Rutigliano, tira le fila del primo anno di attività del giovane artista romano. ​U​n… L'articolo Porto Leon debutta con l’EP “Fantasmi del passato” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

CambiAMOSavona : In attesa di rivedere nel porto di Savona le navi di Costa Crociere questa settimana abbiamo dato il benvenuto alla… - leon_cea : @beretta_g Una questione di comodo e di interessi ,costerebbe troppo “fornire” le armi di servizio .come invece acc… - arbcruncher : RT @bigparlay2: Genoa vs Inter draw HT +150 ???? Napoli vs Sassuolo BTTS and over 2.5 -139 ???? Famalicao Draw no bet -182 ???? Braga vs Porto… - bigparlay2 : Genoa vs Inter draw HT +150 ???? Napoli vs Sassuolo BTTS and over 2.5 -139 ???? Famalicao Draw no bet -182 ???? Braga… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Leon Porto Leon debutta con l’EP “Fantasmi del passato” Corriere Nazionale Peugeot, tour ‘Move to Electric’ su spiagge Porto Rotondo

Nel pieno della sua transizione energetica con ben 6 versioni elettrificate già disponibili negli show-room, Peugeot ha deciso di portare questa tecnologia direttamente in uno dei luoghi più ambiti d’ ...

Siglato il “contratto rotariano” con il club Castelli Svevi

PORTO TORRES. Una cena conviviale all’Hotel Libyssonis, una stretta di mano per sancire “il nostro contratto rotariano”, come lo hanno definito Andrea Leone e Francesco Sircana, i presidenti dei due..

Nel pieno della sua transizione energetica con ben 6 versioni elettrificate già disponibili negli show-room, Peugeot ha deciso di portare questa tecnologia direttamente in uno dei luoghi più ambiti d’ ...PORTO TORRES. Una cena conviviale all’Hotel Libyssonis, una stretta di mano per sancire “il nostro contratto rotariano”, come lo hanno definito Andrea Leone e Francesco Sircana, i presidenti dei due..