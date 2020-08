Eboli, infermieri in campo con un movimento civico per le regionali (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- Un movimento civico politico per la corsa alle elezioni regionali campane 2020. Così, gli infermieri campani si stanno preparando per le elezioni regionali, formando un movimento politico civico per rivendicare i diritti di tutti i lavoratori precari e non, del settore sanitario. Ideatore del movimento, l’infermiere professionista, originario di Eboli, Mirko Marzullo. “Dopo vari flash mob e manifestazioni fatte post emergenza covid19 da parte di noi infermieri campani per invitare la politica ad ascoltare le nostre richieste come operatori sanitari-racconta Marzullo, riferendosi alle manifestazioni di protesta che hanno ... Leggi su anteprima24

