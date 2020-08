Daydreamer Anticipazioni 3 agosto 2020: Can e Sanem fidanzati ma Emre... (Di domenica 2 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 3 agosto 2020. Nelle Anticipazioni dell'Episodio in onda su Canale 5 vedremo Can e Sanem finalmente insieme ma Emre corre ad avvertire Aylin. Leggi su comingsoon

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - Teleblogmag : Vita di coppia ma che ora dovrà affrontare nuove difficoltà e insidie. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - infoitcultura : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 3 agosto: Aylin contro Sanem - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer – Le ali del sogno: puntate dal 3 al 7 agosto - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre usa Leyla per liberarsi di Can -