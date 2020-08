Britney Spears, arriva tutta la verità del padre: “Ora parlo io” (Di domenica 2 agosto 2020) Il padre di Britney Spears torna a parlare al portale PageSix delle ultime vicende che hanno visto protagonista la figlia: tutta la verità Il padre di Britney Spears, Jamie, non ci sta ed è tornato a parlare del caso con sua figlia protagonista. Nelle settimane scorse si è diffusa la questione sulla libertà di sua … L'articolo Britney Spears, arriva tutta la verità del padre: “Ora parlo io” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Guardate un po’ qui che bella foto! Dopo essere ritornata alla recitazione, per Jamie Lynn Spears l’estate 2020 è tutta all’insegna del relax. La cantante e attrice, sorella minore di Britney, si sta ...In una intervista con il New York Post, il padre di Britney Spears rompe il silenzio definendo il movimento #FreeBritney “una burla”, e aggiungendo che il mondo non ha assolutamente idea di cosa sia ...